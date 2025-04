Elezioni ex Province, alle 14 ha votato il 66% degli aventi diritto

Sono 381 gli aventi diritto al voto che alle 14 di oggi si sono recati al seggio elettorale per esprimere la propria preferenza per l’elezione del nuovo presidente del Libero consorzio di Agrigento e per i 12 consiglieri provinciali che lo affiancheranno.

Sono dunque 203 gli elettori che devono ancora esprimere il proprio voto. Per farlo avranno tempo fino alle 22. Domani mattina lo spoglio e la proclamazione degli eletti. Le preferenze, com’è noto, saranno calcolate in base a un coefficiente che premia i centri più grandi.

Cinque le fasce in cui sono suddivisi i comuni. Fascia A (comuni fino a 3mila abitanti) e cioè Alessandria della Rocca, Burgio, Calamonaci, Camastra, Castrofilippo, Comitini, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Montallegro, Montevago, San Biagio Platani, Sant’Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Villafranca Sicula.Fascia B (comuni fino a 5mila abitanti) Bivona, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Santo Stefano di Quisquina, Siculiana.Fascia C (fino a 10mila abitanti) con Aragona, Cammarata, Campobello di Licata, Casteltermini, Grotte, Lampedusa e Linosa, Naro, Racalmuto, Santa Margherita Belice (vota solo il sindaco), Sambuca di Sicilia, San Giovanni Gemini.Fascia D (fino a 30mila abitanti) con Menfi, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Raffadali, Ravanusa, Ribera. E Fascia E (fino a 100mila abitanti)con Agrigento, Canicattì, Favara, Licata, Sciacca.