Esce fuori strada lungo la Ss640, un ferito in ospedale

Incidente sulla strada statale 640, all’ingresso di Caltanissetta. Un’auto, per cause da dimostrare, è finita fuori strada, in direzione Gela/Agrigento. Secondo una prima ricostruzione, il sinistro sarebbe autonomo e non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Sul posto sono intervenute due volanti della polizia e un’ambulanza. Il ferito è stato medicato sul posto e poi trasferito all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta per ulteriori controlli. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Disagi al traffico, con la circolazione stradale rallentata in quella zona.