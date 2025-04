Gran Concerto di Primo Maggio a Caltanissetta

Tutto pronto per il Concertone del Primo Maggio a Caltanissetta, in calendario giovedì 1 maggio 2025, in Viale Regina Margherita. Un evento gratuito, con inizio alle ore 16 con live band siciliane e poi, intorno alle ore 20, sul palco saliranno Anna Tatangelo, Lorenzo Fragola, Dolcenera, Enrico Nigiotti, Fasma, Babil On Suite, Samuel Storm e Annalaura Princiotto. Presenteranno l’appuntamento musicale Ernesto Trapanese e Raffaella Fico.

L’iniziativa – La grande musica… nel cuore della Sicilia – è promossa dall’Amministrazione comunale di Caltanissetta, con il contributo della Regione Siciliana (assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo).