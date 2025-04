Tragico incidente stradale: morta una donna, gravissimo il compagno

Incidente stradale mortale stamattina, intorno alle ore 9, sulla Pachino-Pozzallo, in territorio di Ispica. A perdere la vita una donna di 59 anni, Katya Ingoglia, dipendente comunale di Pachino, che viaggiava su una moto condotta da R.D.A. (le iniziali), 61 anni, ricoverato ora in Ospedale in gravissime condizioni. I due sono conigi, originari di Pachino.

Per cause ignote l’uomo ha perso il controllo della moto e i due sono finiti rovinosamente sull’asfalto.

Sul posto è giunto personale sanitario del 118, purtroppo per la donna nulla si poteva più fare. L’uomo è stato trasportato al “Cannizzaro” di Catania.