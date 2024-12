Un’altra truffa del finto carabiniere, casalinga consegna preziosi per 5mila euro

Ancora una truffa del finto carabiniere in provincia di Agrigento. Questa volta a finire nelle maglie dei malviventi è stata una casalinga di cinquantotto anni di Campobello di Licata. La donna ha ricevuto una chiamata da un sedicente militari dell’Arma che ha raccontato di un fantomatico arresto del figlio poiché responsabile di un grave incidente stradale.

E così il copione si è ripetuto con la richiesta di soldi per tirare fuori il ragazzo ed evitare spiacevoli conseguenze. La donna, in preda al panico, ha così consegnato poco dopo preziosi per un valore di circa 5 mila euro ad uno dei truffatori che si era presentato alla porta di casa. Soltanto in un secondo momento la casalinga ha capito di essere stata truffata. Al via le indagini dei carabinieri per risalire all’identità dei balordi.