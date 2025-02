All’I.I.S. Fermi di Aragona la prima edizione del Trofeo del Mediterraneo 2.0

. Si svolgerà alla fine di questo mese la prima edizione del Trofeo del Mediterraneo 2.0, la gara di modellazione riservata ai futuri odontotecnici della Sicilia. Ad ospitare la competizione sarà l’I.I.S. Fermi di Aragona. L’evento segna un importante ritorno alle origini, poiché la competizione si terrà nella scuola che, nel 2008, ha dato i natali a questa iniziativa dedicata alla formazione e al confronto tra gli studenti del settore. Saranno dieci gli istituti di odontotecnica presenti in Sicilia che prenderanno parte alla manifestazione “Trofeo del Mediterraneo 2.0”. Ogni istituto selezionerà un proprio rappresentante attraverso una gara interna, garantendo così la partecipazione al dei migliori talenti in formazione alla competizione. Obiettivo dichiarato del “Trofeo del Mediterraneo 2.0” è offrire un’opportunità di crescita ai giovani protesisti siciliani, mettendoli alla prova in un contesto stimolante e sanamente competitivo. La competizione si preannuncia come un’importante occasione di scambio e apprendimento, non solo per i partecipanti ma anche per gli spettatori e i professionisti del settore. Le eccellenze che emergeranno dalla gara verranno premiate con attrezzature offerte dalle aziende sponsor, che sostengono attivamente la manifestazione e il futuro della professione odontotecnica. L’evento rappresenta un momento di celebrazione del talento e dell’impegno degli studenti, valorizzando l’istruzione tecnica come elemento chiave per la crescita del settore. Il “Trofeo del Mediterraneo 2.0” si propone di diventare un appuntamento fisso nel panorama della formazione odontotecnica siciliana, promuovendo l’innovazione e l’eccellenza tra i futuri professionisti del settore