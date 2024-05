Aragona scende in piazza per protestare contro le antenne 5g

Ad Aragona questo pomeriggio l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pendolino e il Comitato “No antenne” sono scesi in piazza per manifestazione contro l’installazione di nuove antenne 5g. Dal Municipio, in via Roma, il corteo ha attraversato le vie cittadine verso il cimitero comunale, zona prescelta per l’insediamento delle antenne ritenute nocive alla saluta pubblica.

“L’ ubicazione di queste antenne, dice il sindaco Pendolino– sta diventando oggetto di polemiche e proteste perché sappiamo che le onde elettromagnetiche sono dannose per l’ organismo umano. Chiederemo un incontro al Prefetto di Agrigento per capire come possiamo muoverci. Fin da questo momento diciamo che siamo al fianco della popolazione e daremo battaglia contro l’ ubicazione, ormai a raffica, di queste antenne”. Già nei mesi scorsi, l’ amministrazione comunale aveva chiamato in causa l’ Arpa per l’ antenna di Iliad, adesso, cittadini e amministrazione sono sul piede di guerra contro la Tim.