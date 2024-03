Bimbi morti alle Maccalube, la madre: “Me li hanno uccisi due volte”

“Abbiamo aspettato 10 anni per la sentenza, un’agonia terribile e ieri mi danno questa pugnalata di nuovo. Me l’hanno ammazzati due volte. Sono distrutta, voglio giustizia e spero che non ci mettano altri 10 anni perchè non ce la faccio e sarò già morta”. Così ai microfoni di Tg3 Regione Giovanna Lucchese mamma di Laura e Carmelo Mulone, i bambini di 7 e 9 anni deceduti nel settembre 2014 in seguito all’esplosione dei vulcanelli alle Maccalube di Aragona dopo la sentenza del tribunale di Agrigento che assolve per non aver commesso il fatto Domenico Fontana, ex presidente di Legambiente ed ex assessore all’ambiente del comune di Agrigento, e Daniele Gucciardo, operatore in servizio alle Maccalube ed attuale presidente del circolo Rabat di Agrigento.