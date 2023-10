Il giornalista aragonese Luigi Galluzzo al posto di Giambruno a Dario del giorno 

Il giornalista aragonese Luigi Galluzzo prende il posto dell’ormai ex compagno della premier Giorgia Meloni, Andrea Giambruno, alla conduzione del programma televisivo “Dario del giorno”. Galluzzo, 59 anni, è stato conduttore di Tgcom per quasi un decennio con esperienza anche a Studio Aperto e Tg4. La decisione arriva da Mediaset dopo i fatti ormai noti che hanno coinvolto Andrea Giambruno, protagonista dei fuorionda portati alla luce da Striscia la Notizia. Giambruno, secondo quanto si apprende, si è autosospeso per una settimana. Proprio ieri mattina il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con un post pubblicato su Facebook, ha annunciato la fine della sua relazione con il giornalista Giambruno.