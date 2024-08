Bivona, visita istituzionale del prefetto di Agrigento in occasione del “Torneo dei quartieri”

Il Prefetto di Agrigento – nell’ambito del già intrapreso ciclo di visite istituzionali dei Comuni della provincia agrigentina – si è recato a Bivona in occasione del “Torneo dei quartieri” di calcetto giovanile “Sport Disabilità Inclusione”, evento organizzato da Francesco Colombo, Presidente dell’ASD “Renato Traina”.

Un appuntamento quest’ultimo ormai consolidato e giunto alla 24° edizione, molto atteso e apprezzato, che si pone come obbiettivo quello di promuovere lo sport come strumento di integrazione e inclusione sociale delle persone con disabilità, oltre alla diffusione dei valori positivi dello sport come il rispetto per i compagni e per gli avversari, l’importanza dello stare insieme, l’adoperarsi per un obbiettivo comune.

Ad accogliere presso il Consiglio comunale il Prefetto Romano è stato il Sindaco Milko Cinà, primo cittadino bivonese che – unitamente al Consiglio Comunale e alla Giunta – ha voluto ringraziare S.E. per il prezioso lavoro svolto e per la proficua collaborazione con gli Enti locali, anche in periodi difficili come quello di emergenza idrica attuale.

In particolare, il Sindaco ha ricordato che l’intervento del Prefetto ha consentito di salvare il raccolto della Pesca di Bivona D.O.P., prodotto fondamentale per l’economia locale, tutta imperniata sulla agricoltura.