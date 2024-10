Progetto di Telemedicina nell’area interna “Sicania”, Cinà: “diagnosi immediata per gli utenti”

All’interno del programma di finanziamenti dell’area interna “Sicana” uno dei progetti che è in fase di ultimazione è il progetto della Telemedicina, che ha previsto delle attrezzature nelle guardie mediche dei comuni dell’area interna collegate in tempo reale con l’unità di terapia intensiva cardiologica (UTIC) dell’Ospedale di Sciacca. L’inaugurazione è prevista per giorno 8 novembre, alla presenza del Direttore Generale dell’asp Capodieci, del Direttore Sanitario Elia e del Direttore del Distretto Lo Scalzo.

“Anche se il progetto non è ancora partito ufficialmente il personale che si è già formato per tale progetto è intervenuto tempestivamente mercoledì 3 ottobre presso il PPI del distretto sanitario di Bivona a seguito di una telefonata da parte di un medico curante del posto che riferiva la necessità di sottoporre a ECG un paziente in tachicardia”, racconta il sindaco Milko Cinà che continua: “Il paziente giunto al Punto di Primo Intervento di Bivona veniva sottoposto a ECG. Eseguito il tracciato in collegamento diretto con l’UTIC di Sciacca veniva evidenziata una tachicardia ventricolare è un’inversione dell’onda T per cui il paziente è stato trasferito all’ Ismet di Palermo. Il progetto darà la possibilità agli utenti del territorio di avere delle diagnosi immediate, e si complimenta con il personale sanitario e amministrativo dell’asp per essere intervenuti tempestivamente dando la possibilità al paziente di avere delle cure immediate e risolutive”, ha concluso Cinà.