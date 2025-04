10eLotto, vinti 50mila euro a Burgio

Festeggia la Sicilia grazie al 10eLotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 1 aprile 2025, un “9” Oro ha regalato 50mila euro a un fortunato giocatore di Burgio, in provincia di Agrigento. La vincita è stata centrata in un punto vendita di Via Nazionale. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 30,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1 miliardo di euro da inizio anno.