Burgio, due consiglieri comunali aderiscono a Fdi

Fratelli d’Italia si conferma un partito in forte crescita in provincia di Agrigento. E’ di oggi l’adesione di due nuovi consiglieri comunali di Burgio, Giuseppe Matinella e Mariacarmela Di Leo.

La decisione dei due consiglieri è stata accolta con entusiasmo dal presidente provinciale Adriano Barba, il quale dichiara: “Sono sicuro che le nuove adesioni, unitamente al consigliere Domenico Arrigo, daranno un’importante contributo alla crescita del nostro partito guidato dalla Premier Giorgia Meloni. Sono fermamente convinto che il nostro partito continuerà ancora a crescere, merito di una leader credibile in Italia e in Europa”.

La deputata Giusi Savarino si dichiara felice che la famiglia di Fratelli d’Italia cresca in provincia: “A Burgio con una classe dirigente così giovane e di qualità, potremo sviluppare sinergia per sfruttare al meglio le potenzialità che Burgio ha . Sarò vicina a Giuseppe, Mariacarmela, Domenico e ai tanti attivisti burgitani in questo percorso di crescita politica”.