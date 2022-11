Calamonaci, tagliati trenta alberi di ulivo dal terreno di impiegato: indagini

Ancora un raid vandalico negli uliveti della provincia di Agrigento. Ignoti, utilizzando una motosega, hanno tagliato ben trenta alberi all’interno di un fondo agricolo in contrada “Valloni”, in territorio di Calamonaci. Il terreno è di proprietà di un trentenne impiegato.

È stato quest’ultimo a fare la scoperta una volta giunto sul posto. Gli alberi erano in piena produzione. Ancora in corso di quantificazione il danno.

All’uomo non è rimasto altro che recarsi dai carabinieri della locale stazione e presentare denuncia. Al via le indagini, coordinate dalla Procura di Sciacca, per risalire ai responsabili di quello che sembra essere un avvertimento.