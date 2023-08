Disabili, terza panchina inclusiva a Calamonaci

Un pomeriggio pieno di emozioni quello vissuto il 3 agosto a Calamonaci all’insegna del servizio e dell’inclusività sociale. È stata montata l’ultima delle tre panchine inclusive, acquistate dal Leo Club Ribera, presso la Piazza Giuseppe Vinci di Calamonaci con il supporto logistico dell’amministrazione, in particolare del Sindaco Pino Spinelli e del Presidente del Consiglio Comunale Mariella Riggio. La panchina inclusiva è un elemento d’arredo pensato per rendere lo spazio pubblico più accessibile per chi è in sedia a rotelle. La panchina donata è dotata di uno spazio centrale nel quale inserire la sedia a rotelle, affinché la persona con disabilità possa sedersi insieme ad altre due persone. Il Leo Club Ribera, per l’acquisto dell’ultima panchina inclusiva, ha lavorato assiduamente non solo con il contributo dei soci ma anche con l’aiuto del socio Lions Vito Aleo. In rappresentanza dei Leo, insieme alle autorità locali, erano presenti il Presidente del Distretto Leo 108 Yb Francesco Bellia, il Presidente della Decima Circoscrizione Lions, nonché Leo Advisor, Giacomo Cortese, Il Vice Presidente del Distretto Leo 108 yb Domenico Levita, il referente GMT per la terza e quarta Circoscrizione del Distretto Lions Antonino Levita, il Presidente del Leo Club Ribera, nonché Segretario della V Area Operativa, Calogero Spallino ed i soci Asia Tudisco, Davide Puma, Elena Spallino, Martina Scorsone, Roberta Mauro, Vincenzo Scorsone ed Erika Orlando.