Caltabellotta paese dei centenari, auguri al signor Giuseppe Amato

“Caltabellotta il paese dei centenari. Chiudiamo il 2024 festeggiando il quarto centenario e confermando come il nostro paese spicca tra i paesi più longevi d’Europa”, scrive il sindaco Biagio Marciante esprimendo le congratulazioni a Giuseppe Amato in occasione del suo centesimo compleanno.

“Questo straordinario traguardo rappresenta non solo una vita lunga, ma anche un esempio di resilienza e saggezza. Per Caltabellotta è motivo di orgoglio essere paese dei centenari, testimoniando il valore delle nostre tradizioni e della comunità.La comunità è grata per il suo contributo e per il patrimonio di esperienze che ha condiviso con noi nel corso degli anni.Auguriamo al sig. Amato un felice compleanno, circondato dall’affetto dei suoi cari e dalla stima di tutti noi”, ha concluso il primo cittadino che si è recato a casa del centenario per festeggiare il compleanno in compagnia di amici e parenti.