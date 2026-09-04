Alla vista della Polizia prova a disfarsi di 39 dosi di hashish, arrestato

La Polizia di Stato a Gela ha tratto in arresto un quarantenne nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di sabato scorso l’equipaggio di una volante, nel corso dei servizi di controllo del territorio, in centro storico ha intercettato l’uomo, noto poiché gravato da precedenti di Polizia, il quale alla vista degli agenti, si è dato a precipitosa fuga. I poliziotti, postisi al suo inseguimento, hanno notato il fuggiasco che si è liberato di un involucro, gettandolo sotto un’autovettura parcheggiata lungo la via di fuga. Lo stesso, poco dopo, è stato raggiunto e sottoposto a controllo. I poliziotti hanno recuperato l’involucro da sotto l’auto, contenente 39 dosi di hashish per un peso complessivo di 30 grammi. La perquisizione eseguita presso l’abitazione dell’uomo ha dato esito negativo. L’arrestato, su disposizione del pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Gela, è stato condotto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Martedì scorso il Gip ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e dell’obbligo di dimora a Gela.