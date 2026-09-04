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Canicattì, in fiamme l’auto di un commerciante: al via le indagini

Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Paura nella notte in via Labirinto a Canicattì, dove un’automobile di proprietà di un giovane commerciante di 25 anni è stata avvolta dalle fiamme. A domare l’incendio è stato un vicino di casa, che si è adoperato per spegnere il rogo prima che potesse provocare conseguenze più gravi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i primi accertamenti e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. I militari hanno già ascoltato il giovane proprietario dell’auto, raccogliendo elementi utili alle verifiche. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Gli investigatori stanno cercando di stabilire l’origine dell’incendio e di capire se si sia trattato di un episodio accidentale oppure di un gesto di natura dolosa.

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