Trapani

Gdf, controlli nelle località turistiche: sanzionato il 52% degli esercenti

Irregolarità nella memorizzazione dei corrispettivi e nell'emissione del documento commerciale

Pubblicato 23 minuti fa
Da Redazione

Oltre il 52% degli esercenti controllati dalla Guardia di finanza nelle principali località turistiche del Trapanese è stato sanzionato per irregolarità nella memorizzazione dei corrispettivi e nell’emissione del documento commerciale. È il bilancio dei controlli messi in campo nel periodo estivo dalle Fiamme Gialle del Comando provinciale di Trapani per contrastare l’evasione fiscale e tutelare l’economia legale. I finanzieri hanno effettuato verifiche, sia nelle ore diurne sia in quelle serali, nei confronti degli operatori economici delle mete balneari a maggiore vocazione turistica. I controlli hanno riguardato, tra l’altro, la presenza e il corretto utilizzo del registratore telematico, la trasmissione dei dati e dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate e il rilascio del documento commerciale. Contestate, in misura minore, anche violazioni relative al mancato pagamento del Canone Rai Speciale.

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