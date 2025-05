Cade dal tetto di un supermercato, morto un 55enne

Grave incidente sul lavoro a Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, dove un uomo di 55 anni, Salvatore Cumbo, è morto dopo essere caduto da un’altezza di oltre tre metri. L’incidente si è verificato in un supermercato di via Cavalieri di Vittorio Veneto.

Stando ad una prima ricostruzione, il 55enne, che nella vita faceva il collaboratore scolastico, aveva accettato di sistemare dei pannelli sull’edificio. Mentre stava lavorando però è precipitato dal tetto. Dalla centrale del 118 di Caltanissetta è stato inviato l’elisoccorso ma quando i sanitari sono arrivati non c’era più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.