Caltanissetta, 11 misure di prevenzione firmate dal questore Agnello 

Il Questore di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello, previa istruttoria della locale Divisione Polizia Anticrimine diretta dalla I Dirigente della Polizia di Stato Dr.ssa Patrizia Pagano, ha emesso undici provvedimenti applicativi di misure di prevenzione nei confronti di persone che si sono rese responsabili di gravi condotte antisociali. Nello specifico, al fine di non incorrere in ulteriori atti persecutori, sono stati ammoniti un 35enne, un 53enne, un 79enne, due 41enni, un 56enne, un 58enne, tutti autori di lesioni personali, continue vessazioni e minacce nei confronti delle ex compagne e in un caso dei genitori conviventi, che avevano ingenerato nelle vittime stati d’ansia, continua preoccupazione, nonché cambio delle proprie abitudini di vita.

I quattro avvisi orali invece, sono stati emessi nei confronti di un 24enne, due 26enni e un 25enne, tutti incensurati, che erano stati arrestati, lo scorso 16 luglio, a seguito di attività investigativa effettuata dall’Arma dei Carabinieri, poichè fermati a bordo di un’autovettura con circa 9 kg di sostanza stupefacente.