Caltanissetta

In punta di piedi sul cornicione del ponte: giovane messo in salvo da un medico e dalla Polizia

Momenti di paura che fortunatamente non hanno portato a gravi conseguenze.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un giovane posizionato nella parte esterna della ringhiera di un ponte che guarda il vuoto, questa la scena che si è trovato ad osservare un medico nisseno che, verso la mezzanotte di ieri, transitava per via Rosso di San Secondo. Il giovane, che versava in uno stato di particolare malessere dovuto a fragilità emotiva, era posizionato in equilibrio precario, in punta di piedi sul cornicione del ponte, con il serio rischio di cadere nel vuoto. L’equipaggio di una volante della Polizia di Stato, intervenuta a seguito dell’allarme dato dal medico, sin da subito, ha iniziato a parlare col giovane, e mentre un agente lo teneva impegnato catturando la sua attenzione, l’altro agente e il medico, in un’azione rapida e coordinata, lo hanno afferrato tirandolo al di qua della ringhiera, adagiandolo in sicurezza sul marciapiede. Il ragazzo è stato condotto in ospedale per degli accertamenti. Momenti di paura che fortunatamente non hanno portato a gravi conseguenze.

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