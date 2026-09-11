Palermo

Ruba almeno 16 contatori di acqua, arrestato ladro seriale

Rubava misuratori dei consumi idrici presso private abitazioni, causando l'interruzione della fornitura idrici e quindi notevoli disagi

Pubblicato 56 minuti fa
Da Redazione

Su disposizione della procura di Termini Imerese, i carabinieri della Stazione di Bagheria hanno dato esecuzione all’ordinanza emessa dal gip per gli arresti domiciliari nei confronti di un uomo 42enne residente a Bagheria, ritenuto responsabile 16 episodi di furti di misuratori dell’acqua dal settembre 2025. Ricostruito, anche attraverso l’esame degli impianti di videosorveglianza e pedinamenti notturni, come l’arrestato, tra settembre 2025 e giugno 2026, abbia rubato misuratori dei consumi idrici presso private abitazioni, causando l’interruzione della fornitura idrici e quindi notevoli disagi. Riscostruiti sedici diversi episodi. L’uomo e’ stato immediatamente rintracciato, tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

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