Catania

Aggredisce la nonna per i soldi della droga, arrestato 25enne

Secondo quanto riferito dalla 75enne, il nipote sarebbe stato solito raggiungerla in casa non per visite di cortesia, ma per chiederle continuamente soldi in modo da procacciarsi le dosi

Pubblicato 35 minuti fa
Da Redazione

Ha minacciato più volte la nonna per costringerla a sborsare denaro in modo da acquistare la droga. Nel corso dell’ultima lite, l’uomo, un 25enne catanese, dalle parole è passato ai fatti aggredendo fisicamente l’anziana e, per questa ragione, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato.

A chiedere l’intervento dei poliziotti è stata proprio la vittima che, tramite il numero unico d’emergenza, ha segnalato l’ennesimo episodio violento che sarebbe stato perpetrato nei suoi confronti dal nipote. I poliziotti della Sala Operativa, che hanno preso in carico la richiesta d’aiuto, hanno ascoltato e rassicurato la donna, fornendole, al telefono, un supporto costante fino all’arrivo in casa di una pattuglia della squadra volanti.Giunti nell’abitazione, i poliziotti hanno tranquillizzato la signora, sincerandosi delle sue condizioni di salute, per poi ricostruire la dinamica dei fatti.

Secondo quanto riferito dalla 75enne, il nipote sarebbe stato solito raggiungerla in casa non per visite di cortesia, ma per chiederle continuamente soldi in modo da procacciarsi le dosi di sostanza stupefacente. Nell’ultima occasione, il 25enne avrebbe litigato anche con i suoi genitori, residenti nello stesso stabile, per poi recarsi in casa della nonna, minacciandola. Di fronte al rifiuto della donna di assecondare la richiesta di denaro, l’uomo l’avrebbe aggredita fisicamente, picchiandola. Temendo per la sua incolumità, la vittima è riuscita a recuperare il telefono e a mettersi in contatto con i poliziotti della Questura.Gli agenti delle volanti hanno individuato, nei pressi della casa, il 25enne che è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.Dei fatti è stato informato il PM di turno presso il Tribunale di Catania che ha disposto di condurre l’uomo in carcere, in attesa dell’udienza davanti al Giudice per le Indagini Preliminari.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.30/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.30/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Gioacchino Schicchi

Fondazione Pirandello, Osvaldo Lo Iacono nominato presidente
Apertura

L’omicidio, l’affronto allo zio e i progetti di vendetta: “A Licata recuperai 4 pistole e un paio di fucili”
di Gioacchino Schicchi

Comune, assessore Crosta verso la rimozione da parte del sindaco
Apertura

Tragico incidente con lo scooter, morto 17enne
Apertura

La Stidda e la catena di supermercati di Licata: “Quando li toccò mi mandarono a chiamare i Pace di Palma..”
banner italpress istituzionale banner italpress tv