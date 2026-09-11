Premio Città di Aragona, chi sono i cinque cittadini illustri della 4ª edizione

E’ stato presentato, questa mattina, nel corso di una conferenza stampa preso l’aula consiliare Luigi Giglia del Libero Consorzio, il programma della 4ª edizione del premio “Aragonesi nel mondo” che si terrà, questa sera venerdi 11 settembre alle ore 20,00 nella prestigiosa cornice del Palazzo Principe Naselli di Aragona. Il Presidente dell’Ente e Sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, ha accolto le personalità che riceveranno il premio ed i componenti dell’associazione culturale “Aragonesi nel mondo” presieduta da Vincenzo Di Giacomo. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Culturale Aragonesi nel Mondo, gode del patrocinio e del sostegno della Presidenza della Camera dei Deputati, del Comune di Aragona, del Libero Consorzio Comunale di Agrigento e di alcune realtà economiche e produttive del territorio quali la San Marco, Energia per il Futuro, Pro Loco Aragona, BCC Banca San Francesco, CVA Canicattì e Clinica Beauty Dental. Il riconoscimento intende valorizzare personalità che,per il loro impegno professionale, scientifico, sociale e umano, hanno contribuito alla crescita della comunità e alla promozione dei valori della cultura, della solidarietà e della partecipazione.

Per l’edizione 2026, la giuria presieduta da Alfonso Pinto e formata da Vincenzo Di Giacomo, don Angelo Chillura, Alfonso Tedesco e Giuseppe Lorenzano ha individuato cinque personalità alle quali sarà conferito il prestigioso riconoscimento: Alfonso Caramazza, docente di Psicologia presso la Johns Hopkins University, Direttore del Laboratorio di Neuropsicologia cognitiva dell’Università di Harvard e del Centro Interdipartimentale Mente-Cervello dell’Università degli Studi di Trento;

– Ignazio Cumbo, tenente colonnello dell’Esercito Italiano, nell’Arma delle Trasmissioni, specialità Telematica, capo dell’Ufficio Pianificazione e Coordinamento Risorse presso lo Stato Maggiore dell’Esercito, VI Reparto Sistemi; Azzurra Morreale, professoressa associata presso la School of Business and Management della LUT University in Finlandia e Direttrice del Viplab, laboratorio dedicato alla ricerca sperimentale in ambito economico e comportamentale; Carmelo Salamone, ingegnere meccanico e ricercatore industriale, titolare della Ettken Group nel settore automotive a Istanbul; Settimo Suriano, frate minore conventuale presso il convento San Francesco di Assisi di Palermo.

La manifestazione sarà presentata dal giornalista Luigi Roberto Mula mentre le letture saranno affidate a Lia Cipolla. Il Premio “Città di Aragona” si conferma, ha sottolineato il Presidente Pendolino, un significativo momento di incontro e di promozione dell’identità aragonese ed agrigentina rafforzando il legame tra la comunità locale e gli aragonesi nel mondo.