Colpi di pistola contro due cani, uno è grave: indagini

Grave episodio di violenza, carico ancora di mistero, quello accaduto la scorsa notte a Gela, in provincia di Caltanissetta. Due cani di grossa taglia sono stati feriti a colpi d’arma da fuoco, probabilmente una pistola. L’episodio si è verificato sulla strada provinciale per Butera, nei pressi di contrada Zai. Non è ancora chiaro se il ferimento sia conseguenza di un contesto ancora più grave che ha coinvolto anche delle persone oppure sia circoscritto solo ai due animali. Uno dei due cani, di taglia grande, è in gravissime condizioni. Entrambi si trovano ricoverati nel canile convenzionato della Dog Village sotto osservazione. I due animali erano privi di microchip e quindi è impossibile risalire ai proprietari.