Contromano sulla A19, la Polstrada di Caltanissetta evita incidente

Nel giro di pochi giorni altro incidente evitato da un equipaggio della Polizia Stradale di Caltanissetta. Stamattina, intorno a mezzogiorno, sull’autostrada A19 Palermo/Catania, una turista straniera alla guida di un’utilitaria è stata fermata dagli agenti mentre percorreva la corsia autostradale contromano e stava per immettersi all’interno della galleria Tremonzelli.

L’equipaggio della Polizia di Stato era fermo per controllo veicoli nella piazzola di sosta insistente subito dopo la galleria. Fortunatamente anche questa volta tutto è andato per il meglio, la presenza degli agenti ha consentito di bloccare subito il mezzo, e non ci sono state conseguenze peggiori né per la donna né per gli altri automobilisti in transito.

La patente della fermata sarà revocata, il mezzo su cui viaggiava sequestrato.