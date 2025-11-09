Agrigento

Odore acre nell’aria a Monserrato: torna la paura tra i residenti

Per i residenti di Monserrato è il ritorno di un incubo. Un odore acre che si sente per strada in piena notte o alle prime luci del mattino, quando si esce da casa per andare al lavoro. Salve, grazie alle temperature più basse, le abitazioni: le finestra chiuse tengono lontana una puzza che è riapparsa […]

Pubblicato 2 ore fa
Da Gioacchino Schicchi

Per i residenti di Monserrato è il ritorno di un incubo. Un odore acre che si sente per strada in piena notte o alle prime luci del mattino, quando si esce da casa per andare al lavoro.

Salve, grazie alle temperature più basse, le abitazioni: le finestra chiuse tengono lontana una puzza che è riapparsa dopo alcuni anni di sostanziale tranquillità e che ha ripreso a spaventare i residenti soprattutto per i potenziali pericoli per la salute. In molti raccontano di fastidi alla gola, ma fintanto che non vi saranno controlli e verifiche potrebbe trattarsi di una semplice casualità.

Quello che i residenti attendono, ancora una volta, sono risposte. In passato c’è stato anche chi ha protestato davanti alla Prefettura chiedendo verifiche sanitarie e ambientali su tutti gli impianti industriali che si trovano nella zona ma poi, dopo non molto tempo, la puzza era scomparsa.

Adesso, nuovamente, la paura serpeggia tra gli abitanti di Monserrato e c’è chi è pronto a chiedere l’intervento di chi di competenza.

