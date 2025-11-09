Cadono in mare dopo volo con parapendio: l’intervento dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria

Due turisti polacchi sono finiti nelle acque di Giallonardo dopo essere caduti con il parapendio. Lanciato l’allarme sul luogo sono intervenute due squadre di Vigili del fuoco, le ambulanze del 118, i Carabinieri. la Guardia Costiera, ed è anche atterrato un elisoccorso arrivato dall’ospedale di Caltanissetta.

Secondo una prima ricostruzione, pare che il gruppo di turisti, aveva deciso di lanciarsi con il parapendio partendo dalla zona delle Pergole, forse il vento ha cambiato la direzione delle vele, ed ecco che non riuscendo a manovrare bene l’attrezzatura, alcuni hanno sbattuto sulla scogliera, altri sono caduti in acqua, ma fortunatamente nessuno ha riportato feriti gravi. Tanto spavento per il gruppo di turisti.