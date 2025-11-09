Palermo

Intrappolati nell’auto a causa dell’acqua alta: salvati dai Vigili del Fuoco

Un uomo, una donna e un neonato di 4 mesi, sono stati tratti in salvo dal personale VVF

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Una squadra dei Vigili del fuoco ordinaria e una del Nucleo Sommozzatori VVF sono intervenute per soccorrere alcune persone rimaste intrappolate nella loro auto a causa dell’acqua alta in via Ugo La Malfa in prossimità del sottopassaggio di accesso a viale Regione Siciliana (direzione Trapani). Le persone intrappolate, un uomo, una donna e un neonato di 4 mesi, sono stati tratti in salvo dal personale VVF e affidati alle cure del personale del 118 per gli accertamenti del caso.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1

Continua a sfogliare

Le pagine successive sono oscurate: acquista il numero completo per leggere tutto il settimanale.

banner omnia congress

Ultime Notizie

di Gioacchino Schicchi

Odore acre nell’aria a Monserrato: torna la paura tra i residenti
Palermo

Intrappolati nell’auto a causa dell’acqua alta: salvati dai Vigili del Fuoco
Apertura

Cadono in mare dopo volo con parapendio: l’intervento dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria
Cultura

Alla Biblioteca Lucchesiana lectio di Matteo Collura su Luigi Pirandello
Apertura

Inchiesta Cuffaro, la presidente della Dc Abbadessa: “Rivendico diritto all’ingenuità”
Sicilia by Italpress

Catania ricorda Serafino Famà, intitolata una piazza al penalista assassinato dalla mafia