Intrappolati nell’auto a causa dell’acqua alta: salvati dai Vigili del Fuoco

Una squadra dei Vigili del fuoco ordinaria e una del Nucleo Sommozzatori VVF sono intervenute per soccorrere alcune persone rimaste intrappolate nella loro auto a causa dell’acqua alta in via Ugo La Malfa in prossimità del sottopassaggio di accesso a viale Regione Siciliana (direzione Trapani). Le persone intrappolate, un uomo, una donna e un neonato di 4 mesi, sono stati tratti in salvo dal personale VVF e affidati alle cure del personale del 118 per gli accertamenti del caso.