Dispersa nelle campagne di San Cataldo: ritrovata 77enne

La Centrale Operativa dei Carabinieri di Caltanissetta nel primo pomeriggio di ieri venivano allertati dall’omologa di Enna a seguito della scomparsa di un’anziana signora 77enne, avvenuta nel pomeriggio del 13 novembre, mentre si trovava a bordo della propria autovettura nel territorio ennese.

La segnalazione proveniva direttamente dalla persona scomparsa, che resasi conto di essersi smarrita aveva provato più volte ad allertare i soccorsi, chiamando il NUE “112”, non riuscendo però a fornire alcuna indicazione sulla propria posizione, finché la batteria del suo telefonino non si scaricava.

La Prefettura di Caltanissetta attivava quindi il Piano ricerca persone scomparse, coinvolgendo i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e le altre FF.PP. nissene. Venivano pertanto avviate immediatamente le ricerche nell’area di San Cataldo, in sinergia tra le FF.OO. e i Vigili del Fuoco, e dopo un’attenta e minuziosa analisi delle telefonate intercorse con la donna nel corso del pomeriggio, gli uomini della Centrale Operativa dei Carabinieri di Caltanissetta riuscivano a risalire alla probabile posizione dell’anziana signora, fornendo indicazioni ai reparti impiegati nelle ricerche. Alle ore 22:30, una pattuglia della Radiomobile individuava l’auto ricercata, impantanata e nascosta dall’alta vegetazione in contrada “casa deliella”, di San Cataldo, dove all’interno si trovava la donna in evidente stato confusionale.

Tratta immediatamente in salvo, veniva affidata alle cure dei sanitari del “118”, che immediatamente la trasportavano a bordo di un’ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. Sottoposta a visita medica e riscontrata in buone condizioni complessive di salute, l’anziana signora veniva riaffidata ai propri familiari.