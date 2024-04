Esplode bombola nel Nisseno, donna ustionata

Esplode una bombola di gas a Mussomeli e una pensionata di 67 anni viene travolta dal fuoco. L’incidente si e’ verificato in un appartamento di contrada Prato. La donna, che ha avuto la forza di chiamare il 118, e’ stata subito soccorsa e trasportata all’ospedale Civico di Palermo con l’elisoccorso. Sul posto ci sono i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e ora sono al lavoro per accertare le cause dell’esplosione. Presenti anche i carabinieri.