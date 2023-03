Fingono di essere carabinieri per commettere truffe, indagini

Falsi carabinieri in provincia di Caltanissetta per commettere truffe. Hanno telefonato alla vittima, informandola che nell’ambito di un’attivita’ d’indagine sarebbe emersa la sua responsabilita’ penale per la commissione di reati informatici, e avrebbero chiesto il pagamento di una sanzione amministrativa al fine di evitare il procedimento penale.

Il colonnello Vincenzo Pascale, comandante provinciale, mette in guardia la cittadinanza al fine di scongiurare i raggiri. In questo momento i militari dell’Arma stanno svolgendo tutti gli accertamenti utili all’individuazione dei truffatori e la raccomandazione che giunge dal Comando provinciale di Caltanissetta e’ di non dare seguito ad alcun tipo di pagamento, poiche’ in nessun caso le forze dell’ordine richiedono telefonicamente soldi il pagamento di sanzioni amministrative.