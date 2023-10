Gela, maltrattamenti in famiglia mentre è ai domiciliari: portato in carcere

Finisce in carcere un 24enne già ai domiciliari con braccialetto elettronico per detenzione illegale di arma alterata e ricettazione. Il giovane, infatti, si sarebbe reso responsabile di reiterati maltrattamenti in famiglia proprio mentre si trovava agli arresti in casa.

Il gip ha così disposto la sostituzione della misura cautelare con la custodia in carcere. Dopo gli adempimenti di rito, i poliziotti del commissariato di Gela (Caltanissetta) lo hanno condotto in carcere.