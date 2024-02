In auto con 1.5 chili di hashish e 3 mila euro in contanti: tre arresti a Gela

In auto con un chilo e mezzo di droga. Con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio i carabinieri hanno arrestato in flagranza a Gela (Caltanissetta) un 48enne di Vittoria, un 23enne di Gela e un 22enne della provincia di Foggia. I tre, che non si sono fermati all’alt intimato dai militari, sono stati bloccati a bordo di un’auto dopo un breve inseguimento.

Nella vettura, nascosti sotto il sedile, i carabinieri hanno trovato 1,5 chili di hashish suddivisai in 14 panetti e oltre 3mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Droga e denaro sono stati sequestrati, mentre per i tre sono scattate le manette. Il Tribunale di Gela, su richiesta della locale Procura, ha convalidato gli arresti, disponendo la custodia in carcere per il 48enne e il 23enne e gli arresti domiciliari per il 22enne.