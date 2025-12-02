Caltanissetta

Perde il controllo dell’auto, sfonda il guardrail e finisce sulla spiaggia: paura per un uomo

L'incidente si è verificato sul lungomare di Gela

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un’auto è uscita di strada sul lungomare Federico II di Svevia a Gela, sfondando uno dei parapetti e ribaltandosi direttamente sulla spiaggia sottostante. Lanciato l’allarme da alcuni passanti che hanno assistito alla scena e hanno prestato i primi soccorsi sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che oltre a tirare fuori l’autista, hanno spento un principio di incendio sviluppatosi all’interno della vettura. L’uomo non ha riportato feriti gravi. Solo tanta paura. Nell’incidente, il veicolo ha danneggiato anche il marciapiede lungo il tratto di strada adiacente al litorale.(Foto Eda Communication).

