Guasto all’acquedotto Fanaco, interrotta erogazione nel Nisseno

Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha comunicato per le vie brevi che, a causa di guasto nell’acquedotto Fanaco, a partire dalla scorsa notte e’ stata interrotta la fornitura ai comuni di Acquaviva Platani, Bompensiere, Campofranco, Delia, Milena, Montedoro, Mussomeli, Sommatino e Sutera. Per effetto di cio’ Caltaqua – Acque di Caltanissetta Spa, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha consequenzialmente dovuto sospendere la programmata distribuzione nei territori interessati.