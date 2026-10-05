Il vicequestore Marco Alletto è il nuovo capo della Squadra mobile di Caltanissetta

Marco Alletto, 45 anni, nisseno, è il nuovo dirigente della Squadra mobile di Caltanissetta. Il vice questore, che fino a ieri ha diretto la sezione Antidroga della Squadra Mobile di Catania, è stato presentato questa mattina alla stampa dal questore Marco Giambra. Alletto prende il posto di Rosario Scalisi, promosso primo dirigente e trasferito alla Questura di Perugia, dove guiderà la Squadra Mobile, dopo due anni e mezzo trascorsi a Caltanissetta. Giambra, dopo avere ringraziato Scalisi per l’attività svolta, ha sottolineato le sfide che attendono il nuovo dirigente sul fronte del contrasto alla criminalità organizzata e comune, alla microcriminalità e ai cosiddetti “white-collar crime”, i reati dei colletti bianchi.

“Sono soddisfatto per l’importante incarico che mi appresto a ricoprire in questa prestigiosa sede – ha detto Alletto -. Lavorerò in continuità con quanto fatto dai miei predecessori. Per me è un’occasione particolarmente gradita essere a Caltanissetta, essendo originario della provincia. Sarò chiamato a dare risposte su molti fronti e sarà mio compito fornirne di adeguate alla società civile”. Laureato in Giurisprudenza e abilitato all’esercizio della professione forense, Alletto è entrato nella Polizia di Stato nel 2012. Nel corso della carriera ha prestato servizio nelle questure di Agrigento, Messina e Catania, occupandosi, tra l’altro, di criminalità extracomunitaria, reati contro la persona e il patrimonio e attività antidroga. Nel corso della conferenza stampa è stato presentato anche il commissario Dario Lo Giudice, 31 anni, originario della provincia di Trapani, funzionario addetto della Squadra Mobile nissena. Dopo esperienze a Firenze, anche al Centro operativo per la sicurezza cibernetica, e a Roma, è stato assegnato alla Questura di Caltanissetta lo scorso giugno.