Caltanissetta

Il vicequestore Marco Alletto è il nuovo capo della Squadra mobile di Caltanissetta

Marco Alletto, 45 anni, per diversi anni ha guidato il commissariato di Licata

Pubblicato 44 minuti fa
Da Redazione

Marco Alletto, 45 anni, nisseno, è il nuovo dirigente della Squadra mobile di Caltanissetta. Il vice questore, che fino a ieri ha diretto la sezione Antidroga della Squadra Mobile di Catania, è stato presentato questa mattina alla stampa dal questore Marco Giambra. Alletto prende il posto di Rosario Scalisi, promosso primo dirigente e trasferito alla Questura di Perugia, dove guiderà la Squadra Mobile, dopo due anni e mezzo trascorsi a Caltanissetta. Giambra, dopo avere ringraziato Scalisi per l’attività svolta, ha sottolineato le sfide che attendono il nuovo dirigente sul fronte del contrasto alla criminalità organizzata e comune, alla microcriminalità e ai cosiddetti “white-collar crime”, i reati dei colletti bianchi.

“Sono soddisfatto per l’importante incarico che mi appresto a ricoprire in questa prestigiosa sede – ha detto Alletto -. Lavorerò in continuità con quanto fatto dai miei predecessori. Per me è un’occasione particolarmente gradita essere a Caltanissetta, essendo originario della provincia. Sarò chiamato a dare risposte su molti fronti e sarà mio compito fornirne di adeguate alla società civile”. Laureato in Giurisprudenza e abilitato all’esercizio della professione forense, Alletto è entrato nella Polizia di Stato nel 2012. Nel corso della carriera ha prestato servizio nelle questure di Agrigento, Messina e Catania, occupandosi, tra l’altro, di criminalità extracomunitaria, reati contro la persona e il patrimonio e attività antidroga. Nel corso della conferenza stampa è stato presentato anche il commissario Dario Lo Giudice, 31 anni, originario della provincia di Trapani, funzionario addetto della Squadra Mobile nissena. Dopo esperienze a Firenze, anche al Centro operativo per la sicurezza cibernetica, e a Roma, è stato assegnato alla Questura di Caltanissetta lo scorso giugno.

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