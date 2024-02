In casa con ketamina, cocaina e hashish: arrestato

Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri hanno arrestato a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, un 28enne. Nella sua abitazione i militari hanno trovato numerose dosi di cocaina, tra le quali anche una tipologia chiamata ‘cocaina rosa’, ketamina e hashish, un bilancino per la pesatura e materiale vario per il confezionamento della droga. Sequestrati circa 70 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio. L’arresto è stato convalidato e l’uomo sottoposto ai domiciliari.

A Gela, sempre nel Nisseno, i controlli dei carabinieri, invece, hanno consentito di denunciare 8 persone. Per un uomo la denuncia è scattata per evasione: sottoposto alla detenzione domiciliare nel corso del controllo è risultato assente.

Tre persone, invece, sono state denunciate perché sorprese alla guida ubriache o sotto l’effetto di droga. Per detenzione illecita di munizionamento è stato denunciato a Riesi un 58enne, trovato con cartucce calibro 12 per fucile mai denunciate. Infine, sono state controllate due attività commerciali ed elevate contravvenzioni per oltre 5000mila euro per violazioni in materia di applicazione Haccp.