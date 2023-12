In gruppo tentano di scassinare distributore automatico, arrestato 17enne

In gruppo hanno tentato di forzare un distributore di snack h24 di via Crispi, a Caltanissetta, ma il rumore ha richiamato l’attenzione di alcuni residenti che hanno chiamato la polizia. Alla vista della volante il gruppo di giovani è fuggito a piedi ma gli agenti sono riusciti a bloccare un 17enne che è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato e condotto nell’Istituto penale minorile di Caltanissetta. Gli agenti hanno anche sequestrato cinque scooter senza targa, probabilmente rubati dal gruppo. Accertamenti sono in corso per identificare gli altri ragazzi.