Incidente sulla Ss640, tre auto coinvolte: donna trasferita in elisoccorso 

Incidente stradale lungo la strada statale 640 in direzione Caltanissetta. Tre automobili sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena. Ancora da accertare le cause del sinistro. Una donna che si trovava a bordo di uno dei veicoli è rimasta ferita ed è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, una squadra di vigili del fuoco e la Polizia stradale che si occupa invece dei rilievi.