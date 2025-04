Operazione “Hybris”, encomio solenne al vice questore Minardi

Nell’ambito della festa della Polizia che si è svolta a Caltanissetta tra i poliziotti premiati dal Questore Agnello e il Prefetto Armenia spicca il nome del Vice Questore Giovanni Minardi, encomio solenne, per un importante operazione di polizia giudiziaria, denominata “Hybris”. Questa la motivazione “evidenziando spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa, dirigeva un’attività di polizia giudiziaria conclusasi con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di ventisei soggetti responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti ed altro”.Agrigento, 21 febbraio 2023