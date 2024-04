Raccolta differenziata, ancora multe a Caltanissetta 

Troppi rifiuti conferiti in modo irregolare e senza alcuna differenziazione dei materiali: a Caltanissetta, l’ispezione di sacchetti e contenitori portata avanti dalla Polizia municipale in collaborazione con gli operatori Dusty ha prodotto ancora una volta una raffica di multe. Su 68 controlli complessivi, 36 utenti sanzionati. Numeri che confermano la persistenza di irregolarità in oltre la metà dei casi.

L’ispezione, che si è svolta tra il 22 e il 27 aprile, ha riguardato: Piazza Trento, Via La Cittadella, Via Ettore Romagnoli, Via Libertà, Via Savarese, Via Bissolati e Via Redentore.

Le verifiche sul territorio proseguiranno anche nei prossimi giorni.