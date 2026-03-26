Rapina da 2 mila euro in tabaccheria, arrestato quarantenne

Con l’accusa di rapina aggravata la Polizia ha arrestato a Caltanissetta un pregiudicato 40enne, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della custodia in carcere emessa dal gip su richiesta della locale Procura. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo, la sera dello scorso 20 febbraio, è entrato in una tabaccheria in corso Umberto I, a Caltanissetta, con il volto coperto in parte dal cappuccio del giubbotto, si è diretto verso la cassa e si è impossessato di 2mila euro circa.

La titolare dell’attività commerciale, spaventata dalla repentina azione dell’uomo, è uscita dal locale chiudendo la porta e cercando di attirare l’attenzione dei passanti. Una volta presi i soldi, il 40enne ha tentato di uscire dalla tabaccheria, spintonando la titolare con la porta e, dopo aver vinto la resistenza della donna, è fuggito.

Le indagini eseguite dalla Squadra obile, anche attraverso la visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza cittadina, hanno consentito di ricostruire la via di fuga e identificare l’uomo. Nel corso della fuga il 40enne, per eludere i controlli della polizia, ha indossato un giubbotto scuro, diverso da quello chiaro che aveva durante la rapina. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.