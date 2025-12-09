Rapina, ricettazione, riciclaggio, spaccio di stupefacenti: 10 persone arrestate e 20 denunciate

La Polizia di Stato nel corso dello scorso fine settimana ha eseguito controlli finalizzati a prevenire e reprimere reati predatori e lo spaccio di sostanze stupefacenti. A Caltanissetta, Gela e Niscemi le volanti della Questura e dei Commissariati di Pubblica Sicurezza hanno controllato 838 persone e 297 autovetture. Sono stati eseguiti 10 arresti, 9 dei quali in esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, nei confronti di persone condannate, a vario titolo, per i reati di rapina, furto, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, atti persecutori e lesioni personali e 1 in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale. Sono, invece, 20 le persone denunciate in stato di libertà alle Procure della Repubblica di Caltanissetta e Gela, a vario titolo, per riciclaggio, furto in abitazione, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, detenzione di sostanze stupefacenti, porto di armi od oggetti atti ad offendere, danneggiamento ed altro, 3 persone sono state segnalate alla locale Prefettura per uso personale di stupefacenti. Gli equipaggi della Polizia di Stato nel corso delle 25 perquisizioni eseguite nei confronti delle persone fermate hanno sequestrato un coltello, marijuana, cocaina e hashish. Sono, infine, 42 le contravvenzioni al Codice della Strada elevate nei confronti di automobilisti, con il sequestro di 1 veicolo e il ritiro di 2 patenti.