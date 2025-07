Ritrovato morto il turista belga scomparso da giorni

E’ stato ritrovato morto, ieri sera poco prima delle 22, in fondo ad una scarpata nelle campagne di Sutera, il turista belga Frederic Heyden, 49 anni, di cui non si avevano notizie dallo scorso primo luglio. A quanto pare, dalle notizie frammentarie che si sono apprese a tarda ora, l’uomo è precipitato con la sua moto Royal Enfield in un dirupo e lì è rimasto per tutti questi giorni.

Forze dell’ordine e volontari della Protezione civile avevano attivato le ricerche a seguito della segnalazione ai carabinieri fatta martedì da una sua amica italo-belga di Montedoro che lo aveva ospitato a casa nei giorni precedenti, dopo il suo arrivo in paese, da dove il centauro quotidianamente si spostava per fare delle escursioni in moto nel circondario.