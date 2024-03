Ruba in un negozio insieme agli amici, arrestato 20enne

Insieme a due coetanei ha messo a segno un furto in un negozio, ma è stato scoperto e arrestato dalla Polizia. A Caltanissetta la Polizia ha fatto scattare le manette ai polsi di un 20enne. Gli agenti, transitando in via Consultore Benintendi, hanno notato tre giovani incappucciati e con il volto coperto da una mascherina all’interno di un’attività commerciale, di cui poco prima avevano sfondato a calci la porta.

L’intervento dei poliziotti ha consentito di bloccare il ventenne ancora dentro il locale, mentre gli altri due complici sono fuggiti. Inseguiti dagli agenti, hanno abbandonato il registratore di cassa che conteneva oltre 300 euro e fatto perdere le loro tracce. Entrambi, però, sono stati riconosciuti dai poliziotti che un’ora prima li avevano sottoposti a controllo e identificati in corso Umberto I. L’arresto del 20enne è stato convalidato. I due coetanei sono indagati per concorso in furto aggravato.