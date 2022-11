Spara ai cani dell’ex fidanzata e rischia di colpire anche la cugina: arrestato

Non accettava la fine della relazione con la sua ex compagna e da tempo perseguitava sia lei che i suoi familiari. Fino a qualche giorno fa, quando ha raggiunto la casa della ragazza, a Caltanissetta, e ha fatto fuoco, ferendoli, contro i suoi due cani, mancando di poco la cugina dell’ex che, sentendo gli spari, si era affacciata al balcone cosa stesse accadendo. Il giovane, un ragazzo di 22 anni, è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri e arrestato.

“Lo diciamo da sempre: la violenza non fa distinzione tra persone e animali, ancora una volta ci troviamo di fronte a un episodio che conferma questa nostra affermazione – commenta Piera Rosati, presidente Lndc Animal Protection – Questo giovane uomo, da quanto abbiamo appreso, si è dimostrato violento con la sua ex compagna, i suoi familiari e infine anche con i suoi cani. La cugina della ex è stata molto fortunata perché ha rischiato di essere ferita anche lei o addirittura uccisa, se i colpi fossero andati a segno. La violenza di questo tipo segue sempre un percorso di escalation che deve essere stroncato sul nascere”.