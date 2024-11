Spara contro il garage del rivale per intimidirlo, arrestato 17enne 

Dopo una lite si sarebbe armato di pistola e a bordo di uno scooter avrebbe esploso sei colpi cal. 7.65 contro la saracinesca del garage del rivale, di 20 anni, per intimidirlo. A sparare sarebbe stato un ragazzo di 17 anni, al quale i carabinieri di Gela hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, su richiesta della Procura per porto e detenzione illegale di armi e munizioni. L’episodio si è verificato lo scorso 17 novembre.

Gli investigatori sono risaliti al giovane grazie alle testimonianze raccolte e all’analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona. Nel corso di una perquisizione i carabinieri hanno rinvenuto lo scooter e alcune munizioni dello stesso calibro occultate nella tasca del giubbotto del ragazzo, indagato anche per minaccia aggravata e ricettazione, e condotto nell’Istituto penale per minorenni di Caltanissetta, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria. per l’interrogatorio di garanzia.