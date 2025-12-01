Targhe non leggibili o non rinfrangenti, una dozzina le sanzioni elevate dalla Polizia
Durante i controlli la polizia stradale di Caltanissetta ha elevato una dozzina di sanzioni
La Polizia Stradale di Caltanissetta ha elevato una dozzina di sanzioni amministrative nei confronti di titolari di automezzi che, nel corso dei controlli, sono risultati con le targhe non leggibili o non rifrangenti. Il Codice della Strada prevede la sanzione pecuniaria fino a 102 euro e il ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. “È importante che la targa del veicolo sia leggibile perché è l’unico sistema di identificazione ufficiale del mezzo e del suo proprietario, consentendo alle forze dell’ordine di effettuare controlli e risalire al possessore in caso di necessità”, si legge nella nota della Polizia stradale di Caltanissetta.